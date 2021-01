O encontro acontece na sexta, dia 29, às 10h, pelo Google Meet Divulgação

Por Divulgação

Publicado 28/01/2021 16:30 | Atualizado 28/01/2021 16:31

Rio das Ostras - As vacinas contra a Covid-19 chegaram, mas os professores não estão entre os grupos prioritários. Mesmo assim estão sendo pressionados para voltar para as salas de aula. E para discutir este tema, o Sinpro Macaé e Região realizará uma Assembleia Virtual Extraordinária Unificada que abordará a pauta “Campanha de Vacinação”. O encontro acontece na sexta, dia 29, às 10h, pelo Google Meet.



Serão debatidos as condições de trabalho e saúde necessárias para o restabelecimento das atividades e deliberar sobre a conveniência de paralisação das atividades em defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, da vida e preservação de emprego.



Para participar, os professores devem se inscrever até quinta, 28, por meio do formulário disponível no portal do Sinpro Macaé e Região. Lá é preciso informar o nome completo, CPF, Identidade, Instituição que trabalha e telefone. Após confirmar os dados, o Sindicato enviará um link pessoal e intransferível para a participação do docente.