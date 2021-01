A ocorrência foi registrada na 128ª DP Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 20:17 | Atualizado 29/01/2021 13:07

Rio das Ostras - Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (28), em Rio das Ostras, Região dos Lagos. O crime aconteceu no bairro Nova Cidade.



A vítima, identificada como Pedro Henrique, estava sentado em frente a uma loja de material de construção, quando os criminosos chegaram a pé e atiraram contra ele. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a PM, os policiais do 32ºBPM (Rio das Ostras) foram à Rua Lima Passos, no loteamento Gelson Apicelo, para verificar uma ocorrência, mas encontraram um homem em óbito. A área foi isolada e perícia acionada. A ocorrência foi registrada na 128ªDP.