Por O Dia

Publicado 29/01/2021 12:27 | Atualizado 29/01/2021 12:32

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras realizou uma operação de fiscalização nas academias e nos boxes de Crossfit do município entre os dias 25 e 29 de Janeiro, onde foram visitados 20 estabelecimentos.



Essa fiscalização teve o intuito de verificar o cumprimento do disposto no artigo 12 do Decreto Municipal 2613/2020 e os demais artigos do Código de Defesa do Consumidor.



Esse decreto dispõe sobre as regras do setor de academias: utilização de máscaras, espaçamento nos locais de treinamento, disponibilização de álcool em gel na entrada e próximo aos equipamentos, a higienização dos aparelhos entre outras regras previstas.



Na operação nenhum estabelecimento foi multado, pois todos estavam de acordo com as normas previstas no ato da fiscalização.

Na operação nenhum estabelecimento foi multado, pois todos estavam de acordo com as normas previstas no ato da fiscalização Divulgação

Para o coordenador do Procon, Rafael Macabu, a equipe segue confiante no trabalho que vem executando, pois, saber que os estabelecimentos estão cumprindo as normas, é sinal de que existe conscientização e respeito na cidade.





O Procon de Rio das Ostras ressalta que qualquer denúncia pode ser encaminhada para o "Nos horário de pico, geralmente, às 7h e às 19h, onde o volume de pessoas é maior, orientamos que os consumidores respeitem o distanciamento e utilizem máscara", explicou.O Procon de Rio das Ostras ressalta que qualquer denúncia pode ser encaminhada para o [email protected]