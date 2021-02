Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:38 | Atualizado 05/02/2021 15:42

Rio das Ostras - Desde que iniciou sua incursão peloo músico Thiago Yyoo vem imprimindo um estilo próprio em tudo que faz. Quer seja nas letras, nos shows ou mesmo na produção de clipes, o artista segue aprimorando sua identidade e, com isso, conquistando o carinho das pessoas.Desta vez ele acaba de lançar mais um clipe, agora do hitfruto de uma parceria com o filmmaker Brunno Rodrigues, responsável por trabalhos no Brasil e no exterior com artista de expressão como Juliana Paes, Marcela Fetter e Sheron Menezzes.Bruno e Thiago assinam a direção do vídeo e a música já é uma das mais pedidas nas rádios da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A parceria é resultado de outras experiências bem sucedidas da dupla no audiovisual, principalmente no mercado publicitário.Gravado em Rio das Ostras, onde Thiago reside atualmente, o mineiro de Belo Horizonte ainda reuniu uma grande equipe para produção do novo trabalho. As gravações ocorreram em janeiro de 2021 com rígida observação dos protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias para o combate do novo coronavírus.‘Livre, leve e louco’ é uma composição exclusiva de Renno Poeta e Samir Trindade para Thiago Yyoo. Renno Poeta está entre os cinco compositores de maior sucesso no Brasil em 2020, com canções gravadas por Marília Mendonça, Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, entre tantos consagrados. Samir Trindade também é conhecido por emplacar grandes hits nas vozes de Ivete Sangalo, Cláudia Leitte e Luan Santana, além de outros nomes importantes.De acordo com Thiago, o elenco foi selecionado a partir da observação de talentos regionais que se destacam pela personalidade e pelo trabalho artístico e cultural que realizam na Região dos Lagos. “Buscamos que as palavras ‘livre, leve e louco’ estejam traduzidas de várias formas, incentivando que cada um possa viver à sua maneira, independentemente de padrões sociais, estéticos ou culturais”, disse.Entre as participações especiais está a drag Gabrielly Rodin, referência para muitos artistas nacionais. Com diversos trabalhos na TV, Gabrielly integrou o elenco de programas como ‘Esquenta’, de Regina Casé, ‘Tudo pela Audiência’, uma sátira a programas de auditório exibido pelo Multishow com comando de Tatá Werneck e Fábio Porchat. Mais recentemente, atuou nos programas da Xuxa, na RecordTV, e fez participações no canal Porta dos Fundos.Com uma trajetória variada na música, já tendo gravado com diversos parceiros importantes, Thiago Yyoo lançou em 2018 o seu primeiro axé: ‘Vai ter love’, sucesso que resultou da primeira dobradinha do artista com o compositor Renno Poeta.Só no Palco MP3, uma das mais relevantes plataformas streamings da atualidade, o artista contabiliza o surpreendente número de mais de 3 milhões de acessos. Conheça o perfil do músico no Instagram: @thiagoyyoo