Registro do lançamento dos espaços comerciais do Ceasp Divulgação/Luiz Thiago de Jezus

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 16:05 | Atualizado 05/02/2021 16:08

Rio das Ostras - Uma nova perspectiva para o aquecimento da economia da Região dos Lagos. Isso é o que se identifica a partir do segundo semestre deste ano, com a inauguração do maior centro de abastecimento de alimentos do interior do Estado do Rio de Janeiro, o CEASP. Estudos sobre o crescimento do agronegócio e da agricultura familiar, além de um pitch de vendas, serão apresentados a um grupo de empresários dos setores, neste sábado, dia 6, quando marca um ano do lançamento da Pedra Fundamental do empreendimento. A obra está sendo realizada às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia.



A estimativa é que com a conclusão de todas as fases da obra e início da operação do Centro de Abastecimento, que é do setor privado, mais de dois mil empregos diretos e indiretos sejam gerados pelos comércios que se estabelecerão no local. Mais de 70% dos espaços já foram comercializados. Hortifrutigranjeiros, restaurantes, mercado, embalagens, bebidas, flores, rações, carnes, pescado são alguns deles. A comercialização funcionará no atacado e no varejo.



Com 156 boxes, 28 lojas, estacionamento e, na segunda fase, um truck center com canal direto para o caminhoneiro, o CEASP funcionará como uma espécie de “shopping rural”. Com sua inauguração, trabalhadores dos setores de hortifrutigranjeiro, por exemplo, não precisarão mais se deslocar até São Gonçalo e Rio de Janeiro para abastecerem seus comércios. É o caso do empresário Amarildo Berbet, que é proprietário de restaurante e hortifruti em Casimiro de Abreu. “Minha expectativa é que naturalmente consigamos reduzir os custos de comercialização, além de ofertarmos produtos com ainda mais qualidade ao consumidor”, declarou.



A estimativa de público abrange grande parte da população da Região dos Lagos, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro, além de outros Estados, como Espírito Santos e Minas Gerais, de onde alguns produtores já garantiram espaço no empreendimento. Levando-se em consideração que a região tem o fluxo potencializado durante a alta temporada, em função do turismo, o empreendimento deve atrair ainda mais gente.

O Ceasp contará com 156 boxes e 28 lojas Divulgação/Michelle Reis



VISÃO EMPREENDEDORA - O projeto do CEASP surgiu da visão empreendedora do empresário José Carlos Scarambone (in memorian). Ele atuou por 40 anos na área de alimentos e fez uma série de pesquisas para viabilizar a criação do Centro de Abastecimento, em São Pedro da Aldeia. “Temos um imenso sentimento de realização e alegria ao poder dar vida a esse sonho de nosso pai, que foi um grande empreendedor e colaborador para o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. É por demais gratificante ver que sua ideia saiu do papel e está sendo concretizada com muitos esforços, contribuindo para trazer perspectivas de uma urgente virada na economia”, declara Gustavo Scarambone, um dos filhos de José Carlos e sócios-empreendedores do CEASP.

O projeto do CEASP surgiu da visão empreendedora do empresário José Carlos Scarambone (in memorian). Ele atuou por 40 anos na área de alimentos e fez uma série de pesquisas para viabilizar a criação do Centro de Abastecimento, em São Pedro da Aldeia. “Temos um imenso sentimento de realização e alegria ao poder dar vida a esse sonho de nosso pai, que foi um grande empreendedor e colaborador para o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. É por demais gratificante ver que sua ideia saiu do papel e está sendo concretizada com muitos esforços, contribuindo para trazer perspectivas de uma urgente virada na economia”, declara Gustavo Scarambone, um dos filhos de José Carlos e sócios-empreendedores do CEASP.