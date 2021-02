Na pauta, a aprovação da ata da 17ª AGO e assuntos pendentes como informações do CMPOP Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 12:25

Rio das Ostras - Nesta terça-feira, dia 9 de fevereiro, às 19h, o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo (CMPOP) irá realizar sua 18ª Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Na pauta, a aprovação da ata da 17ª AGO e assuntos pendentes como informações do CMPOP no portal da Prefeitura, eleição para complemento do quadro e fórum sobre Saneamento Básico, entre outros tópicos.



REUNIÃO VIRTUAL - Em razão das limitações impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, a assembleia irá ocorrer em meio virtual, utilizando a plataforma Google Meet.