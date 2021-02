Por O Dia

Publicado 08/02/2021 12:35 | Atualizado 08/02/2021 13:02

Rio das Ostras - A vacinação contra a Covid-19, aos poucos, vai chegando a novos grupos prioritários em Rio das Ostras. Nesta segunda-feira, dia 8, o Município deu início a imunização domiciliar em idosos acamados com idade a partir dos 60 anos, que são residentes em áreas de cobertura da Estratégia de Saúde da Família – ESF, e também dos que residem fora da cobertura da ESF.



De acordo com a Secretaria de Saúde, em relação aos acamados residentes fora da área de cobertura, para receber a vacina será necessário realizar um cadastro, fornecendo nome, endereço e doença de base do idoso, pelo telefone da Divisão de Imunização: (22) 2771-5971, ou procurar a unidade de Saúde mais próxima de sua residência para fazer o cadastro. Quanto aos idosos acamados atendidos nas áreas de cobertura da ESF, os dados já estão sendo colhidos pelos Agentes Comunitários de Saúde do Município.

Entre o número de vacinados, mais de 1000 são profissionais da Saúde que atuam na linha de frente do combate contra o Coronavírus Divulgação

Também está sendo realizada a aplicação da segunda dose da vacina dos profissionais de Saúde, que atuam na linha de frente, dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência – ILP e da Residência Terapêutica e também dos profissionais que cuidam dessas pessoas. Esse foi o primeiro grupo prioritário que começou a receber a vacina CoronaVac.Na semana passada, do dia 2 a 4 de fevereiro, o grupo vacinado foi o de profissionais da Saúde com mais de 60 anos, que não trabalha na linha de frente do combate ao Coronavírus, ou seja, os profissionais ativos que atuam em atividades essenciais em Saúde, como hospitais, clínicas e ambulatórios, das Redes Pública e Privada.Desde o dia 19 de janeiro, quando o Município recebeu as primeiras vacinas contra a Covid-19, até a última sexta-feira, dia 5, foram aplicadas 1.724 doses nessa etapa da campanha de imunização. Com esses grupos prioritários vacinados, Rio das Ostras avança para a fase dois do Plano Municipal de Imunização.As etapas de todo o processo de vacinação com indicação dos grupos prioritários seguem os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.Todas as informações atualizadas sobre o Plano Municipal de Vacinação por grupo de risco estão disponíveis e podem ser conferidas no site https://www.riodasostras.rj.gov.br/coronavirus/#/pageDynamic/17fcdf93-dd22-46e3-a9f6-8aa5017520b0