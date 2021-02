Comissão julgadora já definiu os 10 selecionados do II Prêmio de Grafites Divulgação

Publicado 08/02/2021 13:10 | Atualizado 08/02/2021 13:15

Rio das Ostras - A comissão julgadora do II Prêmio de Grafites (Artes Visuais Urbanas e Públicas) e Painéis de Rio das Ostras definiu, no início da semana, os trabalhos que foram selecionados na primeira fase. De todos os inscritos, somente três foram desclassificados por serem projetos ainda a serem executados ou não se tratar de obras de artes visuais.



Na próxima fase, os pareceristas irão analisar os trabalhos para dar notas e classificar as obras que irão receber os prêmios. Por decisão dos próprios integrantes, a premiação será igual para os cinco classificados, independente da classificação. O resultado da classificação está previsto para sair no próximo dia 12.



SELECIONADOS – As dez obras selecionadas foram: “Saga Universal”, de Felipe Irmão; “MC Criolo”, de Junior Pou; “Cão Galáctico Branco”, de Luiz Maia; “Carolina Maria de Jesus”, de Huriah; “Ponte de Rio das Ostras”, de Tutuna; “Mamõ Tetá Guireju”, de Miss Muiteza; “Ostras”, de Lucas Santo; “Que tudo pode nascer novamente”, de Soul; “Rei Universal”, de Habib; e “Todo amor é Sagrado”, de Nana.



É importante ressaltar que o objetivo desse Edital é ornamentar os espaços públicos e inibir a poluição visual, promovendo a identidade artística e cultural local.



Quaisquer esclarecimentos aos interessados serão prestados pela Superintendência de Políticas Públicas de Cultura da Fundação Rio das Ostras de Cultura, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, pelo telefone (22) 2764-7676.