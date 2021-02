A música ao vivo está liberada apenas para duplas Divulgação

Rio das Ostras - Com o enquadramento dos registros epidemiológicos do Sistema de Bandeiras adotado por Rio das Ostras na cor laranja, dando início à flexibilização do comércio, de uma forma geral, a classe artística vai poder voltar a se apresentar ao vivo. A decisão de permitir a volta dos shows ao vivo aconteceu após a realização da reunião entre o Ministério Público e a Comissão Municipal de Enfrentamento da Covid-19.



Com a mudança e as determinações do Decreto Nº 2783, publicado na Edição 1285 do Jornal Oficial, de 5 de fevereiro, está permitida apenas a apresentação de dupla de músicos, exclusivamente em restaurantes e em seus espaços internos, desde que não comprometa o regular funcionamento e que não provoque aglomeração.



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Regis, a liberação para apresentações ao vivo só foi possível graças à mudança no Sistema de Bandeiras. “Nós entendemos a situação dos músicos, mas essas decisões foram tomadas pensando na segurança e bem-estar da população. A Fundação sempre esteve e sempre vai estar ao lado de toda a classe artística nesse período de pandemia e a maior prova disso são os editais que já foram lançados e os projetos idealizados para ajudar todos os artistas”, declarou.