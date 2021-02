Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:22

Rio das Ostras - O contribuinte que optar pelo pagamento de cota única do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU) de seus imóveis em Rio das Ostras até o dia 26 de fevereiro terá 10% de desconto. Já quem quitar o tributo em cota única até 31 de março ganha 8% de desconto.Para o contribuinte que preferir o parcelamento do IPTU, será possível pagar o imposto em nove parcelas com vencimentos em 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro e 30 de novembro.No Portal da Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio do endereço eletrônico https://spe.riodasostras.rj.gov.br/iptu , é possível emitir as guias de pagamento do IPTU 2021. Para ter acesso, basta informar o nome do proprietário e o número da inscrição do imóvel.