O trabalho do Procon de Rio das Ostras está sendo referência na região Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 10/02/2021 15:14 | Atualizado 10/02/2021 15:24

Rio das Ostras - O Procon Rio das Ostras recebeu nesta terça-feira (9) a visita oficial da Coordenadora do Procon do município de Cabo Frio, Claudia Tavares e de sua equipe. O objetivo do encontro foi a troca de experiências e vivências na prestação do serviço público à população, buscando promover melhorias para os consumidores de ambas as cidades.



Confiante na realização do trabalho que vem desenvolvendo em Rio das Ostras, o coordenador do Procon, Rafael Macabu, disse que esse tipo de intercâmbio com outros órgãos da região, fortalece o Direito do Consumidor e que a lei seja cumprida.

"É muito importante essa visita, pois demonstra a preocupação do Procon Cabo Frio em buscar melhorias para seu município e também valoriza e motiva o nosso trabalho, que, hoje, já é uma referência. É um sinal de que estamos no caminho certo", comentou Rafael.

Publicidade