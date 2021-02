Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:28 | Atualizado 10/02/2021 15:30

Rio das Ostras - Diferente do Governo do Estado, a Prefeitura de Rio das Ostras não decretou pontos facultativos nos dias 15 e 17 de fevereiro e suspendeu as festividades do Carnaval. Com isso, todos os setores da Administração Municipal funcionarão normalmente, incluindo todas as unidades de Saúde para consultas, exames e marcações.Os horários de funcionamento das unidades de Saúde estão disponíveis no site oficial no link: https://www.riodasostras.rj.gov.br/unidades-de-saude/ Além dos Postos de Saúde, Centros de Reabilitação, Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria (Coga), Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e Adolescentes (Nasca) não funcionarão somente no feriado da terça-feira, dia 16. “Na segunda e quarta-feira estão mantidas as consultas, os exames já marcados, as viagens para tratamento fora do Município e os agendamentos”, garantiu a secretária de Saúde, Doutora Jane Blanco.