Publicado 10/02/2021 15:38 | Atualizado 10/02/2021 15:45

Rio das Ostras - Rio das Ostras lançou o “PICS ao Alcance de Todos”, que tem o objetivo de ampliar o acesso da população às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde por meio virtual. A modalidade de atividades on-line se intensificou com o início da pandemia e orientações sanitárias de distanciamento social, onde profissionais de saúde tiveram que se adaptar para este novo modo de assistência. Foi por este projeto inovador que Rio das Ostras aderiu ao “novo normal”.



O projeto funciona apenas com servidores municipais, com qualificação técnica e que direcionam parte de sua carga horária para atuar com PICS.



Desde o início do projeto foram realizadas 167 inscrições para práticas variadas e atendimentos em Homeopatia, Terapia Floral, Shantala, Reiki e Automassagem/Autoalongamento. Algumas Práticas, como a Arteterapia e a Terapia Comunitária Integrativa, ainda não tiveram início, em razão de férias e licença médica de alguns profissionais, porém mesmo assim as inscrições permanecem abertas para quando a atividade iniciar de fato.





Daniela Lima, colaboradora do Projeto, esclarece que “algumas PICS já contam com lista de espera para início, demonstrando um grande interesse da população, e que diante disto os profissionais pensam em aumentar a oferta de horários”.



O Projeto conta ainda com páginas nas redes sociais para a divulgação das atividades que vão sendo fomentadas aos poucos. A população que tem usufruído do serviço tem se mostrado satisfeita com os atendimentos recebidos. “Realizamos uma pesquisa simples de satisfação com o serviço oferecido e as respostas foram bem positivas. Isso nos impulsiona a querer melhorar e oferecer um cuidado cada vez mais individualizado, humanizado e qualificado ao munícipe, como é prerrogativa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”, disse Daniela.



O Projeto também disponibilizará em breve um “Guia Afetivo de Autocuidado" com informações benéficas para quem deseja ter mais qualidade de vida, e em um segundo momento terá a oferta de algumas PICS presenciais em algumas unidades de Saúde.



Para inscrições, basta enviar mensagem de texto para o Whatsapp (22) 99745-6869, preencher o questionário solicitado e enviar foto dos seguintes documentos: Cartão do SUS, Identidade e Comprovante de Residência no nome do inscrito. É imprescindível o envio dos documentos para realizar o agendamento.



IDEALIZAÇÃO - O Projeto “PICS ao Alcance de Todos” foi uma iniciativa da servidora municipal médica homeopata Isabel Rial, também professora da UFF, tendo como colaboradora a fisioterapeuta e servidora municipal, Daniela Lima, sendo realizado pelo Departamento de Programas de Saúde do Município (DEPSA), com apoio e suporte da Subsecretaria de Atenção Básica e da Secretaria Municipal de Saúde.



Segundo Michella Câmara, diretora do Departamento de Programas de Saúde, “a parceria com a UFF irá agregar valor ao projeto no sentido de colaborar para a produção de evidências científicas sobre os benefícios das PICS”.



PARCERIA - A parceria da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Secretaria de Saúde vem de longa data. A UFF de Rio das Ostras oferece desde 2017, projeto de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos no consultório de enfermagem, além da disciplina optativa sobre as práticas integrativas e complementares proporcionando aos alunos a construção do conhecimento para o cuidado integral sob a coordenação da professora Isabel Cristina Ribeiro Regazzi, criando parcerias com profissionais convidados e atuantes nas PICS na saúde pública de Rio das Ostras com palestras, mini-cursos, e outras atividades.



“Em 2020 construímos e aprofundamos a parceria com o projeto intitulado: “Ações, Atendimentos e Orientações Online a partir de parceria da UFF e Prefeitura de Rio das Ostras", e integram atualmente esta proposta as docentes Janaína Luiza dos Santos e Kamile Santos Siqueira, Diana Paola Gutierrez Dias de Azevedo e a colaboradora Maria Auxiliadora Gonçalves. Houve a construção do Instagram @consulta.picsuff que traz a comunicação e informação de cuidados à saúde para a população”, esclarece a professora Dra Isabel Regazzi.