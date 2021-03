Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:47 | Atualizado 01/03/2021 15:52

Rio das Ostras é conhecida como a cidade da boa música. Entre 8 e 14 de março, um time de artistas vai promover a primeira Semana da Bossa Nova de Rio das Ostras, que irá levar o universo do gênero por meio de plataforma digital. Na programação, o público poderá participar de videoaulas de instrumentos e canto, bate papo musical (Master Class), apresentação de alunos e um grande show no encerramento do evento.Toda a programação é gratuita por meio do YouTube da Like Produtora, http://bit.ly/canaldalike . A empresa é coprodutora do evento.

João Gilberto foi o criador da Bossa Nova Divulgação

Rodolpho Mendes é um dos idealizadores Divulgação

O evento tem o objetivo de democratizar a Bossa Nova para que todos possam conhecer melhor a história deste gênero, a influência dele em outros ritmos, como o estilo de um samba “jazzistíssimo”, que colocou o Brasil no cenário mundial da música e abriu portas para milhares de instrumentistas e cantores.Para trabalhar a inclusão todas as apresentações terão intérpretes de libras para pessoas com deficiência auditiva.As vídeoaulas acontecerão do dia 8, segunda, ao dia 14, domingo, sempre às 19h. Na segunda, dia 8, quem ministra a primeira vídeoaula é o instrumentista Rodolpho Mendes com workshop de violão e guitarra. Na terça, 9, é a vez de Jorge Mortágua com o Contrabaixo. Na quarta, dia 10, Rodrigo Zago apresenta a oficina de Bateria. Quinta, dia 11, o pianista Maurício Libardi Jr ministra a aula sobre seu instrumento. Na sexta, dia 12, a cantora Thati Dias fala sobre a voz na Bossa. Sábado, dia 13, Luiz Felipe Oliveira, com a flauta. Para fechar, no domingo, 14, é a vez de Dalton Freire, com o saxofone.Na sexta, dia 12, os músicos Rodolpho Mendes e Luiz Felipe Oliveira, e no sábado, 13, os músicos Dalton Freire e Maurício Libardi Jr farão juntos uma Master Class, um encontro para bater papo sobre a influência da Bossa Nova sobre suas carreiras musicais.No último dia, 14, para coroar a Semana da Bossa Nova, todos os músicos que ministraram as videoaulas se reunirão para um show ao vivo, executando inesquecíveis clássicos da Bossa. A apresentação está prevista para às 20h. Logo após a última videoaula.A Semana da Bossa Nova abrirá espaço para alunos que desejam mostrar sua versatilidade musical. A comissão organizadora irá receber músicas, por meio do e-mail, com tempo de até quatro minutos e selecionará cinco para que componham a apresentação de abertura da programação do domingo, dia 14, às 18h.Para Dalton Freire, idealizador, professor e produtor musical do evento, “foi a Bossa Nova que lançou o Brasil para o cenário musical em todo planeta. João Gilberto, por exemplo, é conhecido em todos os continentes, sendo respeitado por músicos de diferentes estilos”.Rodolpho Mendes, idealizador e um dos músicos que irá ministrar a oficina, conta que amar a Bossa é amar o Samba. “São gêneros irmãos. A Bossa é um samba sofisticado e precisamos difundi-lo em Rio das Ostras e Brasil a fora para que deixe de pertencer a uma classe elitista e seja um gênero acessível a todas as pessoas”, disse.A Semana da Bossa Nova tem a coprodução da Like Produtor. “A Bossa Nova é um marco na história. Moldou um estilo de vida e internacionalizou a obra musical brasileira. A LIKE Produtora se orgulha em participar deste resgate cultural e assim disseminar para as novas gerações a sutileza tão impactante da Bossa”, disse Paulinho Moreira, sócio da produtora.