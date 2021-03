Por O Dia

Rio das Ostras - Rio das Ostras já conta com o sistema automatizado da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Agora, as empresas do município já podem obter contrato social, CNPJ, inscrição estadual e alvará de maneira rápida e conjunta. O termo de adesão foi assinado pela Prefeitura no último dia 26 de fevereiro e passou a funcionar nesta semana.Os dois primeiros alvarás pelo sistema foram emitidos para duas empresas, uma de comércio varejista de materiais de construção, e outra de engenharia, que atuam, respectivamente, em Nova Cidade e na Enseada das Gaivotas.Com o sistema integrador da Jucerja, são agilizados os processos de alvará, fomentando o crescimento da economia do Município. Ganham a empresa, que pode se instalar com maior facilidade, a Prefeitura, recebendo novos impostos, e a população, com acesso a novos serviços.Outra vantagem para a Prefeitura é que o Sistema de Alvará Automatizado desonera a fiscalização que passa a ser direcionada para as atividades de alta complexidade ou risco, ficando mais ágil.Para quem deseja abrir uma empresa, é possível formalizar e legalizar o próprio negócio num único portal. No site da Jucerja, os novos empreendedores encontram toda a orientação necessária por meio de um passo a passo com praticidade e economia de tempo. Basta acessar https://www.jucerja.rj.gov.br/