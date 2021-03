No local foram apreendidas 945 buchas de maconha. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/03/2021 19:17



RIO DAS OSTRAS - Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a apreender uma carga de entorpecentes, na noite desta segunda-feira (8), no bairro Cláudio Ribeiro, em Rio das Ostras. As informações davam conta de que que indivíduos ligados ao tráfico de drogas teriam ocupado um apartamento não habitado no condomínio Minha Casa Minha Vida, conhecido como “predinhos”, na Rua Cinquenta e Seis.



Durante incursão ao local, militares da 3ª Companhia encontraram o imóvel aberto e no interior dele foram apreendidas 945 buchas de maconha. Segundo a PM, a apreensão gera um prejuízo aproximado de R$14.175,00 ao tráfico. Ninguém foi preso. O material foi recolhido e levado para a 128ª Delegacia Policial (128ª DP), onde a ocorrência foi registrada.