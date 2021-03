Idosos de 90 anos ou mais receberam a 2ª dose contra Covid em Rio das Ostras Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:19 | Atualizado 15/03/2021 19:24

Rio das Ostras - Terminaram nesta segunda-feira, 15 de março, às 16h, a oferta da segunda dose da CoronaVac para idosos com 90 anos ou mais em Rio das Ostras. A vacinação está aconteceu em três polos na Cidade. A aplicação da segunda dose começou na última sexta-feira, 12.



Para tomar a vacina, foi preciso levar o Cartão confirmando que o idoso recebeu a primeira dose da CoronaVac, além de um documento com foto e CPF ou Cartão SUS.



A vacinação dos idosos a partir de 90 anos ocorreu nos seguintes locais:



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea



· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana



· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança



Desde sexta-feira até o início da tarde de hoje, 15 de março, 157 idosos com 90 anos ou mais tinham tomado a segunda dose da vacina CoronaVac no Município.



Em Rio das Ostras, o processo de imunização está sendo feito de forma criteriosa, para que não falte a segunda dose para os já vacinados.