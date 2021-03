Idosos a partir de 85 anos tomam a 2ª dose da CoronaVac esta semana Divulgação/Jorge Ronad

16/03/2021

Rio das Ostras - Rio das Ostras avança na imunização contra a Covid-19. Esta semana começam a ser vacinados os idosos com 79 anos. A vacinação acontece de quinta a sábado, de 18 a 20 março, das 9h às 16h, em quatro polos na Cidade.



Nos mesmos horários e locais, serão vacinados também idosos com 80 anos ou mais que não receberam a primeira dose na etapa anterior.



Seguem abaixo os locais de vacinação:



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea



· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana



· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança



· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora



Para receber a primeira dose da vacina, é preciso levar documento com foto e CPF ou Cartão SUS.



SEGUNDA DOSE - Também devem comparecer aos polos, os idosos a partir de 85 anos para tomar a segunda dose da vacina CoronaVac. Para receber a vacina, é necessário apresentar o Cartão com o registro da primeira dose da CoronaVac recebida.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE - Esta semana, quinta e sexta-feira, dias 18 e 19, os profissionais de Saúde a partir de 50 anos também vão receber a segunda dose da vacina.



PROFISSIONAIS DE SAÚDE - Esta semana, quinta e sexta-feira, dias 18 e 19, os profissionais de Saúde a partir de 50 anos também vão receber a segunda dose da vacina.

Esses profissionais devem se dirigir à unidade de Estratégia de Saúde da Família-ESF Dona Edimeia, em Nova Esperança, entre 9h e 16h, levando o Cartão que confirme que a primeira dose da vacina foi recebida.