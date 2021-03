Arrecadação municipal com IPTU é investida em melhorias para a população Divulgação

Publicado 16/03/2021 18:02 | Atualizado 16/03/2021 18:06

Rio das Ostras - Está terminando o prazo para pagar o Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 2021 de Rio das Ostras com 8% de desconto. Esse valor vale para quem quitar o tributo em cota única até 31 de março.

A guia para pagamento do IPTU está disponível para emissão no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras, no endereço eletrônico https://spe.riodasostras.rj.gov.br/iptu . Para ter acesso à guia, basta informar o nome do proprietário e o número da inscrição do imóvel.

É possível pagar o IPTU em uma das seguintes instituições financeiras conveniadas ao Município: Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

PAGAMENTO EM COTAS PARCELADAS – Para o contribuinte que preferir o pagamento do IPTU do exercício de 2021 em cotas, será possível quitar o tributo em nove parcelas com vencimentos nas datas de 31 de março, 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro e 30 de novembro.

ATENDIMENTO PRESENCIAL - Quem não conseguir emitir a guia de pagamento pelo Portal da Prefeitura, pode agendar um horário para atendimento presencial na Secretaria de Fazenda. Para marcar o dia e horário, é necessário enviar um e-mail para Quem não conseguir emitir a guia de pagamento pelo Portal da Prefeitura, pode agendar um horário para atendimento presencial na Secretaria de Fazenda. Para marcar o dia e horário, é necessário enviar um e-mail para [email protected] ou telefonar para um dos seguintes números: (22) 2760-9415 / (22) 2764-8597 ramais 219 e 221.

No caso de dúvidas ou para outras orientações, os atendimentos também são feitos nos seguintes e-mails: [email protected] ou [email protected]