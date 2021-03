O Censo IBGE 2010 mostrou que quase 14 mil pessoas com 60 anos ou mais necessitam de ações de políticas públicas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:00

Rio das Ostras - O crescente aumento da população idosa é um fenômeno que vem ocorrendo em escala global. No Brasil, em todos os municípios, a população envelhece, aumentando a procura por serviços públicos e a demanda por políticas públicas de atenção à pessoa idosa. Segundo a Secretaria de Bem-Estar Social de Rio das Ostras, o Censo IBGE 2010 mostrou que quase 14 mil pessoas com 60 anos ou mais necessitam de ações de políticas públicas.

Em Rio das Ostras, a Prefeitura já está em fase de planejamento e estudo para implantação de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), acompanhando a tendência sociológica do Brasil. Atualmente, essa demanda é realizada por meio de Termo de Cooperação com a Casa dos Velhinhos em Casimiro de Abreu, cidade vizinha.

Publicidade

“Pensando em melhorar cada vez mais o atendimento a esse público que merece toda atenção e assistência por parte do poder público e de toda sociedade, é que essa gestão está mobilizada e engajada no estudo e planejamento para a implantação de mais um serviço que irá compor a Rede do Sistema Único de Assistência Social para a comunidade riostrense. Nossa gestão tem um olhar atento às demandas do idoso e identifica a necessidade de uma política para acolher prioritariamente este público que convive sem a família, em situação de vulnerabilidade e risco social. Já estamos trabalhando todo projeto arquitetônico do local”, disse Eliara Fialho, secretária de Bem-Estar Social.

Em Rio das Ostras já estão sendo realizados estudos das Legislações da Política em Atenção à Pessoa Idosa. Para isso, foram realizadas visitas a ILPI para melhor conhecer a estrutura física, a funcionalidade e o projeto de atendimento aos acolhidos, recursos humanos, normas técnicas, rotinas, entre outros.

Publicidade

Estas ações vão proporcionar atendimento integral com serviços especializados, que visam a proteção, saúde física e emocional, cuidados pessoais e o convívio sócio-familiar do idoso no seu município.

O Prefeito Marcelino ressalta que “a pessoa idosa precisa estar próximo dos seus familiares ou da sua comunidade e que o município precisa ter uma ILPI para garantir que esse atendimento seja realizado aqui, para facilitar a convivência e para que ela não se sinta deslocada”.