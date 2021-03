Corpo encontrado em Rocha Leão é de jovem que estava desaparecido em Rio das Ostras Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:46 | Atualizado 17/03/2021 17:50

Rio das Ostras - Um corpo foi encontrada na manhã desta terça-feira (16) no distrito de Rocha Leão, em Rio das Ostras. Segundo informações de pessoas próximas, trata-se do jovem Lucas Assis Guimarães, de 22 anos, funcionário do Lava Jato do posto Trevo, que estava desaparecido.

Lucas sumiu na última sexta-feira (13), e foi visto pela última vez às 23h20. Testemunhas relatam que ele saiu do trabalho no bairro Jardim Campomar por volta deste horário em direção a Rua Santa Catarina no bairro Cidade Praiana. Ele estava de motocicleta. Desde então, familiares e amigos iniciaram uma campanha na internet para localizar o rapaz.

O cadáver foi encontrado na Estrada de Cantagalo em Rocha Leão, o corpo estava de bruços e vestido com o uniforme do Posto Trevo, local onde a vítima trabalhava. A PM esteve no local para preservar o corpo até a chegada do rabecão do IML de Macaé.

A perícia da Polícia Civil esteve no local onde o corpo foi encontrado e fez buscas de imagens das câmeras de segurança de um local que, segundo denúncias, teria relação com o crime. O caso foi registrado delegacia de Rio das Ostras.