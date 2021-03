Foram realizados testes para verificar a qualidade dos combustíveis comercializados na Cidade Divulgação

Rio das Ostras - Diante do número elevado de reclamações dos consumidores riostrenses, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de Rio das Ostras realizou na última segunda-feira, 15 de março, uma operação em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo – ANP nos postos de combustível da Cidade.

Foram verificadas as bombas de gasolina comum, aditivada, etanol e Diesel além das bombas de GNV, atestando assim, a qualidade do combustível que é comercializado na Cidade. Também foi realizada a aferição na quantidade de litros que as bombas abastecem.

Foi constatado que os postos estão cumprindo as normas da ANP e do Código de Defesa do Consumidor. A ação marcou o Dia do Consumidor na Cidade - 15 de março.

Os fiscais do Procon orientam ao consumidor que se suspeitarem de alguma irregularidade, podem solicitar ao frentista do posto de combustível que realize os testes de proveta para verificar a qualidade e pureza do combustível, assim como o de abastecimento por quantidade de litros. De acordo com a Resolução n° 09/07 da ANP, todos os postos são obrigados a realizar análises dos produtos comercializados sempre que solicitado pelo consumidor.

“Estamos realizando outras ações de fiscalização a fim de constatar possíveis abusos nos preços dos combustíveis”, informou Rafael Macabu, coordenador executivo do Procon Rio das Ostras.