Trecho foi interditado para instalação de tendas e cadeiras para acomodar melhor a população que busca atendimento Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:15 | Atualizado 18/03/2021 16:31

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras alterou o tráfego em frente ao Pronto-Socorro, onde funciona o Centro de Triagem do Coronavírus. Foi fechado aos veículos o trecho da Rua Laércio Lúcio de Carvalho, entre as ruas Albino Pinheiro e São Francisco, no Parque Zabulão.



O objetivo da interdição foi a instalação, no local, de tendas e cadeiras em distanciamento seguro, para estender a área de espera da Unidade de Saúde, acomodando melhor quem busca atendimento. Somente as ambulâncias podem permanecer no local.



Com a alteração, os motoristas devem contornar a Praça Valdemar Oliveira, conforme a imagem do mapa abaixo:

Alteração no trânsito na Rua Laércio Lúcio de Carvalho, no Parque Zabulão Divulgação