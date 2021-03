Dr Alan explica que população precisa informar dados completos, que podem ser solicitados pela equipe por telefone Divulgação/Claudio Pacheco

Publicado 18/03/2021 16:44

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras dispõe de um serviço telefônico gratuito para que a população tire dúvidas sobre o coronavírus e a Covid: 0800 023 8100.

O atendimento telefônico também tem a função de orientar o morador com sintomas, identificar e notificar possíveis casos da doença e ainda serve de monitoramento da evolução dos pacientes.



O médico Alan Praxedes, da Secretaria Municipal de Saúde e um dos responsáveis por esse atendimento, explica que qualquer sintoma relatado pelo morador, que possa fazer parte do diagnóstico de Covid, gera uma ficha de notificação.



Se houver necessidade, também é feito o agendamento do exame específico - atualmente, é feito o exame PCR.



MONITORAMENTO – Com esse serviço, além das consultas e exames realizados na Rede Municipal de Saúde, o paciente é monitorado via telefone para acompanhar seu estado clínico e também pode ser informado sobre o resultado de seu exame por telefone.



Para conseguir encerrar a notificação do paciente no sistema, todos os dados pessoais têm que estar registrados, entre eles CPF e/ou cartão SUS e nome da mãe, por exemplo.



INFORMAÇÕES POR TELEFONE - Dr. Alan explica que, em alguns casos, há necessidade de complementar dados que estão ausentes na ficha do paciente.



“Por vezes são necessários contatos telefônicos solicitando mais informações. Entendemos que há receio da população em informar alguns dados, mas esse monitoramento é muito importante!”, destaca o médico.



Pelo telefone, o profissional de Saúde vai se identificar e explicar ao munícipe o contexto da solicitação, e pode tirar qualquer dúvida para que a pessoa esteja segura de que se trata do atendimento da Secretaria de Saúde.



O monitoramento de casos de Covid no Município é essencial para identificação da situação epidemiológica, contribuindo para elaborar as ações de Saúde mais adequadas.