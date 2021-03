Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:46





Já é possível retirar as Carteiras de Identidade prontas na Unidade e agendar outros serviços de identificação civil. O atendimento para os serviços também pode ser realizado pelo site do Detran, no endereço Rio das Ostras - O Detran de Rio das Ostras retornou suas atividades da Identificação Civil (Carteira de Identidade). O atendimento está voltando gradativamente a funcionar das 8h às 17h.Já é possível retirar as Carteiras de Identidade prontas na Unidade e agendar outros serviços de identificação civil. O atendimento para os serviços também pode ser realizado pelo site do Detran, no endereço http://www.detran.rj.gov.br/

SERVIÇO VEICULAR – No dia 9 de março, profissionais da equipe técnica do Departamento de Engenharia do Detran-RJ estiveram em Rio das Ostras para dar andamento no processo de atendimento dos serviços veiculares.



A reunião aconteceu no Gabinete do Prefeito e foi conduzida pelo secretário de segurança, Marcus Rezende, o subsecretário de Gestão Pública, Hans Muylaert e o assessor José Ricardo. Na pauta, a ativação da Diretoria de Registro de Veículos da unidade Rio das Ostras, a transferência da pista de provas de motocicletas para o espaço do Detran, no Jardim Atlântico, e a obra de construção da estrutura para realizar vistorias.



A engenheira Camila Abreu e a arquiteta Evelyn Garcia apontaram soluções rápidas para início de alguns serviços na Unidade Rio das Ostras, e pediram apoio da Administração Municipal para construção da estrutura para vistorias. Depois da análise das plantas do espaço, a equipe foi ao local, acompanhada dos servidores da Prefeitura, para avaliação.



A princípio, o que deve acontecer em pouco tempo é a transferência da pista de provas de motociclistas para dentro da unidade. “Precisamos levar esse serviço para o Jardim Atlântico o mais rápido possível. Onde é feito hoje (numa área de estacionamento à margem da Rodovia Amaral Peixoto) é bastante perigoso. Queremos dar segurança aos munícipes”, explicou o secretário Marcus Rezende. A parte documental da Diretoria de Registro de Veículos (DRV) também deve começar a funcionar em breve.



O Posto do Detran fica na Rua Niterói, s/nº, Jardim Atlântico, atrás da Prefeitura. E para o melhor atendimento, é necessário que os usuários que precisam ir até a unidade, compareçam usando máscara e mantenham o distanciamento na fila durante a espera dos serviços.