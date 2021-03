Rio das Ostras compõe a nova diretoria do Condetur Divulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:21 | Atualizado 22/03/2021 11:25

Rio das Ostras - Com o objetivo de trabalhar a regionalização e as estratégias de desenvolvimento do Turismo, Rio das Ostras passou a compor a nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Região da Costa do Sol (Condetur). A eleição aconteceu em reunião on-line, no início do mês, e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, assumiu uma cadeira no Conselho Fiscal.



O Conselho de Turismo da Costa do Sol – RJ é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como principais objetivos, manter intercâmbio constante com entidades de turismo municipais, estaduais, federais e internacionais, visando, formular diretrizes, propor projetos, apoiar eventos e impulsionar o desenvolvimento do turismo. Composto por representantes da iniciativa privada e pública.

A secretária Aurora Siqueira faz parte do Conselho Fiscal do Condetur Divulgação/Jorge Ronald



Aurora Siqueira destaca a importância de unir os municípios para o desenvolvimento do turismo. “Fazemos parte de uma das regiões turísticas mais bonitas e visitadas do Brasil e se os municípios trabalharem juntos, seremos também a mais atrativa. Fico feliz em poder dar minha contribuição ao Condetur”. O Conselho tem como presidente o empresário Marco Navega, presidente da Federação de Convention Bureaux do RJ; como vice-presidente das entidades públicas, Arnaldo Matoso de Quissamã e como vice da iniciativa privada, Thomaz Weber, de Búzios.

