Publicado 31/03/2021 08:00

Rio das Ostras - O Benefício de Prestação Continuada – BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e idosos a partir de 65 anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo (R$275).

Para requerer o BPC não é preciso, nem recomendado, a ajuda de pessoas estranhas ao convívio social do beneficiário. Quem tiver direito basta se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da residência.

No Cras, será verificado se os cidadãos estão incluídos no Cadastro Único (CadÚnico) e se já possuem o Número de Identificação Social (NIS). Se não estiverem dentro destes dois processos serão automaticamente inseridos. Depois, basta dar entrada para o recebimento do BPC, que é de um salário mínimo.

O CadÚnico é a porta de entrada para requerer benefícios de transferência disponibilizado pelo Governo Federal. Todo o processo do BPC pode ter seu andamento iniciado através do atendimento técnico do Cras de forma prática e sem a ajuda de terceiros.

“A gente sempre orienta as pessoas a não aceitarem a ajuda de pessoas desconhecidas, porque não há mistério para requerer o BPC. Nossa equipe de servidores está treinada para receber as pessoas que necessitarem de atendimento ”, disse Rosimara Valadares, subsecretária de Bem-Estar Social.

O Cras Central está localizado na Rua Três Marias, s/n (Parque da Cidade), em Nova Cidade. O Cras Norte na Rua Peperônia, Qd 82, entre o Cláudio Ribeiro e Âncora. O Cras Sul fica na rua Serafim Bastos, em Cidade Beira Mar. Já em Rocha Leão, a unidade se encontra na rua Isolino Almeida, 05.

As unidades funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, mas a população deve ficar atenta aos decretos municipais que flexibilizam os horários por causa da pandemia da Covid-19.

DOCUMENTOS – Para requerer o BPC é preciso apresentar original e cópia da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência e Comprovante de Renda do requerente e de todos os integrantes do núcleo familiar.