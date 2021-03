Serviços de manutenção chegaram ao píer do emissário submarino Divulgação/Cláudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 12:00

Rio das Ostras - Equipes da Prefeitura de Rio das Ostras prosseguem trabalhando diariamente para garantir a manutenção das vias e pequenos reparos em todo o Município. Entre os serviços executados, estão o conserto da grade do píer do emissário submarino, em Costazul, reposição de pedras portuguesas do Beco dos Advogados, no Centro, além de limpeza de ruas e caixas-ralo em diferentes localidades.



Outros serviços executados foram a limpeza de via e caixas-ralo nas seguintes ruas: Nair, em Cláudio Ribeiro; Teresópolis, no Recreio; Peperônia, no Âncora. Já na rua Sabiá, em Colinas, a equipe fez o rebaixamento de poços de visita da galeria de águas pluviais.



Entre os serviços executados pelas equipes da Prefeitura estavam as limpezas de via das ruas Teresópolis e 59, ambas no Âncora, sendo que nessa última foi feito também um trabalho de nivelamento.

Publicidade

Rua Teresópolis, no Recreio, passou por reparos nesta semana Divulgação/Cláudio Pacheco



Limpezas de via e caixas-ralo nas ruas Beira Canal, no Âncora, e das Araras, em Colinas, foram realizadas no dia 17. As equipes deram continuidade ao trabalho de reposição de pedras portuguesas do Beco dos Advogados, no Centro. Outros serviços de manutenção tiveram prosseguimento na quinta e sexta-feira. Com a realização de obras públicas continuadas, a Prefeitura garante melhor infraestrutura para o Município e maior bem-estar para a população. Limpezas de via e caixas-ralo nas ruas Beira Canal, no Âncora, e das Araras, em Colinas, foram realizadas no dia 17. As equipes deram continuidade ao trabalho de reposição de pedras portuguesas do Beco dos Advogados, no Centro. Outros serviços de manutenção tiveram prosseguimento na quinta e sexta-feira. Com a realização de obras públicas continuadas, a Prefeitura garante melhor infraestrutura para o Município e maior bem-estar para a população.

Equipe trabalhou no rebaixamento de poços de visita na Rua Sabiá, em Colinas Divulgação/Cláudio Pacheco