Para receber a vacina é preciso comparecer aos polos de vacinação, e levar documento com foto e CPF ou Cartão do SUS Divulgação/Celso Ávila

Por Divulgação

Publicado 05/04/2021 11:27 | Atualizado 05/04/2021 11:51

Rio das Ostras - Ao todo, mais 5.120 doses foram entregues e acondicionadas no Hospital Municipal, sendo 4.720 da CoronaVac e 400 da AstraZeneca.



A Cidade está seguindo com o Plano Municipal de Vacinação e, no último sábado (3), iniciou a aplicação da primeira dose em idosos de 71 anos. Já nesta segunda-feira, dia 5, é a vez dos idosos de 70 anos serem imunizados.



Para receber a vacina é preciso comparecer aos polos, e levar documento com foto e CPF ou Cartão do SUS.



A vacinação acontecerá em quatro polos, das 9h às 16h.

LOCAIS:



Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros – Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea



Escola Municipal Rio das Ostras – Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana



Colégio Municipal Professora América Abdalla – Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança



Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) – Rua das Acácias, 615, Praia Âncora