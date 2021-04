A fiscalização faz parte da rotina de trabalho Divulgação

Publicado 08/04/2021 17:26

Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras trabalha para oferecer à população um Sistema de Transporte Público eficiente e seguro. Por esse motivo, equipes da Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana realizaram no último final de semana, 2 a 4 de abril, no Centro, um trabalho de fiscalização das vans cadastradas que realizam o transporte de passageiros.

Na ação, fiscais retiraram de circulação três veículos. Dois desses veículos estavam desobedecendo à Legislação Municipal nº 2076/2018 e circulavam em mau estado de conservação. O outro encontrava-se adesivado, mas sem o devido cadastro no Subsistema de Transporte Público da Cidade.

Para o Subsecretário de Transportes Públicos, Leandro Pinto, a fiscalização faz parte da rotina de trabalho.

“A fiscalização periódica é para verificarmos se o serviço está sendo executado da maneira adequada. Com ela é possível constatar as irregularidades e saná-las, oferecendo assim à população de Rio das Ostras uma melhor qualidade no transporte público”, contou o subsecretário.

