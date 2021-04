Os coveiros da Cidade já receberam a vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:00 | Atualizado 08/04/2021 18:11

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras está convocando as agências funerárias a encaminhar para vacinação seus profissionais que ainda não se imunizaram contra a Covid.



Neste momento de pandemia de Covid-19, os coveiros e trabalhadores da rede funerária estão entre os mais expostos à transmissão do coronavírus. Esses profissionais fazem parte dos grupos prioritários do Plano Municipal de Vacinação. Os coveiros da Cidade já receberam a vacina.