Publicado 09/04/2021 09:00

Rio das Ostras - Várias localidades de Rio das Ostras continuam recebendo melhorias das equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Na última semana, foram realizados serviços de manutenção em Nova Cidade, Extensão do Bosque e na Lagoa de Itapebussus.



As Praças dos Correios e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em Extensão do Bosque, foram beneficiadas com serviços de limpeza e de manutenção.



E, no dia 01 de abril, equipes da Secretaria de Meio Ambiente fecharam mais um local de lançamento irregular de resíduos e inservíveis, desta vez na Rua Inajá, em Nova Cidade. O espaço foi cercado e foram colocadas placas de sinalização.

CENTRO DE DEFESA AMBIENTAL - No dia 03 de abril, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e membros do Centro de Defesa Ambiental (CDA) estiveram na Lagoa de Itapebussus para impedir seu rompimento, praticado por indivíduos não identificados. A operação foi bem sucedida.



Equipes da Secretaria de Meio Ambiente também realizaram a manutenção da capina do acostamento da ligação viária entre Cláudio Ribeiro e Cantagalo e ainda do anel viário de Nova Cidade.