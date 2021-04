Por O Dia

Rio das Ostras - Para conter a disseminação da Covid-19 na Cidade, a Administração Municipal adotou, desde 20 de março, Barreiras Sanitárias em pontos de acesso a Rio das Ostras. No feriadão decretado pelo Estado, do dia 26 de março a 04 de abril, a barreira em Vila Verde, na RJ 162, registrou cerca de 42.100 abordagens aos veículos que tentavam acessar o Município.

Somente moradores com comprovante de residência, trabalhadores com comprovação, pacientes com consultas devidamente comprovadas, audiências em tribunais (apresentar citação/intimação), atendimento em órgãos públicos com comprovante de agendamento, profissionais da área de Saúde e Segurança em serviço, com as devidas comprovações, veículos oficiais em serviço e ambulâncias tiveram permissão para passar nas barreiras.

Motoristas e passageiros passaram por uma avaliação da equipe da Saúde para que nenhuma pessoa ingressasse em Rio das Ostras com sintomas de síndrome gripal ou Covid-19.

Aproximadamente 295 veículos tiveram que retornar por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas. Nas abordagens, oito condutores que não tinham a Carteira Nacional de Habilitação, documento obrigatório, foram notificados.

As Barreiras Sanitárias continuam nos acessos ao Município. Servidores da Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Transporte Público, Guarda Civil Municipal continuam trabalhando para monitorar a entrada de pessoas na Cidade.

OCORRÊNCIAS - No sábado, 3 de abril, um motorista foi autuado e preso por embriaguez ao volante. O veículo foi autuado e apreendido pela Guarda Civil Municipal.