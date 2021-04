Por O Dia

Publicado 14/04/2021 21:59 | Atualizado 14/04/2021 22:00

Rio das Ostras - Quem atua na arte em Rio das Ostras e busca oportunidade no mercado de trabalho deve ficar atento. A Fundação de Cultura da Cidade abriu inscrições para várias frentes. Na próxima semana, entre os dias 12 e 16, será estendido o prazo para inscrição para professores de música, dança e teatro. Até o dia 15, estão abertas inscrições para o projeto Sou Cultura em Casa, com apresentações em vídeos.

PROFESSORES – Na próxima semana, entre 12 e 16 de abril, a Froc vai estender as inscrições para o processo seletivo para compor o cadastro de reserva de professores e instrutores para lecionar nos cursos de música, dança e teatro. Os interessados devem acessar o link Na próxima semana, entre 12 e 16 de abril, a Froc vai estender as inscrições para o processo seletivo para compor o cadastro de reserva de professores e instrutores para lecionar nos cursos de música, dança e teatro. Os interessados devem acessar o link https://bit.ly/31y2o7a

As vagas são destinadas aos cargos de professores e instrutores de dança, violino, violão e guitarra, flauta e sax, e também para arte dramática (teatro). Todos para cumprirem 20 horas semanais. Os critérios para concorrer, provas, salários, entre outros detalhes, você encontra no Edital nº 004/2021, publicado no Jornal Oficial nº 1309 de 31 de março.

SOU CULTURA EM CASA - Os artistas interessados têm até o dia 15 de abril ou até que se completem o total de 90 vídeos para fazer suas inscrições no próprio site da Fundação.

Cada artista pode inscrever até três vídeos, recebendo um cachê de R$ 148 por cada um, com duração mínima de 30 minutos e máxima de 60 minutos. É necessário que o participante more ou atue em Rio das Ostras há pelo menos um ano.

Os vídeos devem ser gravados na horizontal e no formato MP4 com condições de reprodução aceitáveis, sendo descartados materiais com áudio ou imagem muito prejudicados que impossibilitem sua reprodução.

O link de inscrição é: https://docs.google.com/forms/d/1Z5Dy2D_AtHdkkUtLAqc1mzR8sFv16klS5On4YrKUYUY/viewform?edit_requested=true#responses