Publicado 15/04/2021 09:00

Rio das Ostras - Integrantes dos grupos prioritários da Fase 1 do Plano Municipal de Vacinação, os moradores de Rio das Ostras com 60 anos ou mais que são acamados continuam recebendo a primeira dose da vacina contra Covid-19. Até o momento, cerca de 850 idosos já foram imunizados. Nesta terça, as equipes estão em Nova Cidade, mas todo o Município vem sendo atendido e a vacinação segue até que todo o grupo seja imunizado.

Os idosos foram cadastrados junto à Secretaria Municipal de Saúde, pela Divisão de Imunização, durante o mês de fevereiro, ou identificados pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, no caso de pessoas que moram em áreas atendidas pela Estratégia de Saúde da Família – ESF.

O cadastramento já terminou, mas a população pode entrar em contato com a Divisão de Imunização, pelo telefone 2771-5971, para esclarecimentos sobre a vacinação contra Covid-19 em Rio das Ostras.

LOCALIDADES DISTANTES – Na semana passada, as equipes estiveram vacinando os idosos acamados em Rocha Leão, Cantagalo e Mar do Norte.

Em Rocha Leão, localidade coberta pela Estratégia de Saúde da Família - ESF, também está acontecendo a vacinação contra a Covid-19 na unidade de Saúde local, para idosos com 65 anos ou mais, exclusivamente moradores de Rocha Leão, que já foram previamente cadastrados na unidade.