Por O Dia

Publicado 16/04/2021 10:24 | Atualizado 16/04/2021 10:31

Rio das Ostras - Com objetivo de gerar negócios e parcerias, por meio da conexão entre pessoas, e apresentar projetos de impacto social, ambiental e econômico para as cidades, o Hub Mundo de Vantagens vai realizar entre os dias 20 e 24 de abril, mais uma edição do Encontro Empresarial Local, com palestras gratuitas e sessão virtual de negócios.

O evento, que será realizado virtualmente, pelo segundo ano consecutivo, devido a pandemia de Coronavírus, recebe o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (PNUD) e da Petrobras. E conta com a parceria das Associações Comerciais de Macaé, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras, e da Federação de Convention Visitors Bureau do Rio de Janeiro (FCVB/RJ).Através do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o encontro vai apresentar várias iniciativas de impacto social, como, por exemplo, o Projeto Favela Inova – Incubação e Germinação de Startups, que visa potencializar o perfil empreendedor já existente nas favelas e periferias do Rio e dar sustentabilidade de médio e longo prazos às ideias inovadoras desenvolvidas pela juventude nesses territórios.O Favela Inova é uma iniciativa do Pólen da UNISUAM, em parceria com a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio). Segundo Diego Braga, Gerente de Inovação da UNISUAM, que será um dos participantes do Encontro Empresarial Local, o projeto vai orientar e impulsionar até 30 ideias e projetos de grupos de dois a cinco jovens de 18 a 29 anos que geram impacto positivo em comunidades, favelas e bairros periféricos da cidade. As inscrições vão só até a próxima sexta-feira, dia 16, no link: https://poleninovacao.com.br/#favela-inova O CEO do Hub Mundo de Vantagens, idealizador do Encontro Empresarial, é hoje, embaixador do Projeto Favela. “É um privilégio fazer parte do projeto Favela Inova. Eu participei do Programa de Aceleração da UNISUAM e o objetivo agora é auxiliar outros empreendedores, principalmente com a inclusão social, despertar as iniciativas e startups, estimulando o cooperativismo, a economia solidária e promovendo o desenvolvimento sustentável”, concluiu.O Encontro Empresarial Local terá início na próxima terça-feira (20), às 18h, por meio da plataforma ZOOM, os interessados em participar devem se inscrever no link: https://www.sympla.com.br/encontro-empresarial-local__1161844 A abertura do Encontro Empresarial Local 2021 será realizada no dia 20 de abril, das 19h às 20:30, com o tema Economia Sustentável e Projetos de Territorialização PNUD e Petrobras. Entre os participantes estão: Francisco Navega, Conselheiro da Comissão Municipal Firjan Macaé e empresário do segmento de medicina veterinária; Leonardo Castro, presidente da Associação Comercial de Campos, empresário do ramo de bens de consumo; Kiesse Canito, Team Leader da Tech21, da África, Romulo Hora, diretor comercial da Rede Colaborativa Então Pronto. Os mediadores serão: Elizabeth Filizola, consultora na assessoria do projeto de Territorialização e Aceleração PNUD e Petrobras no estado do Rio de Janeiro; Thales Andrade, advogado, empresário e perito judicial com especialidade em Direito. O evento contará ainda com a presença do convidado: Diego Braga, gerente de inovação e coordenador Polen, da UNISUAM, e será apresentado pelo cerimonialista, Luiz Marinho, professor e instrutor MasterMind.No dia 21, o evento será realizado das 19h às 20:30, com Takashi Yamauchi e Thales Andrade explanando sobre Agência de Fomento Local.No dia 22, das 19h às 20:30, Tatiana Andrade e André Guedes vão falar sobre Sustentabilidade, governança participativa e inovação para cidades inteligentes.No dia 23, das 19h às 20:30, Dinho Rodrigues e Daniela Abreu debatem sobre Marketing e propósito como ferramenta de transformação.E no dia 24, no mesmo horário, a Sessão Virtual de Negócios vai encerrar o encontro com chave-de-ouro, com muito network.