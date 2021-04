Por O Dia

Publicado 16/04/2021 10:57 | Atualizado 16/04/2021 11:03

Rio das Ostras - O projeto Sou Cultura em Casa continua no próximo final de semana. De sexta, 16, a domingo, 18, a Fundação Rio das Ostras apresentará workshops com publicações de vídeos em seu Facebook. Na programação o público poderá prestigiar as artesãs Vânia Carvalho e Mariana Kupferberg e os músicos Rodopho Mendes e Jac Esteves. As apresentações acontecem às 19h e 19h30.



Nas aulas, os participantes poderão aprender sobre produção e vendas de filtro do sonho, confecção de corujinhas de biscuit com pinhas e galhos e sobre música.

Workshop de filtro dos sonhos Divulgação

O Sou Cultura em Casa é um projeto da Fundação de Cultura que tem o objetivo de fomentar a Arte e a Cultura por meio virtual, a fim de oferecer programação à população durante o isolamento social e também de abrir espaços remunerados para profissionais do setor da arte, contribuindo para o desenvolvimento econômico do setor.· MARIANA KUPFERBERG 19hNome do vídeo: Dicas de produção e vendas do filtro dos sonhos· RODOLPHO MENDES 19h30Nome do vídeo: Aula pentatônica aplicada no ciclo de quartas.· VANIA CARVALHO 19HNome do vídeo: Aula das corujinhas de biscuit com pinhas e galhos.· RODOLPHO MENDES 19h30Nome do vídeo: Arpejos M7 e m7.· JAC ESTEVES 19HNome do vídeo: Estrutura do instrumento violão, introdução à arteterapia e prática do pandeiro.· RODOLPHO MENDES 19h30Nome do vídeo: Mini Retrospectiva 2020.