20/04/2021

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras iniciou na última semana a implantação da fiscalização noturna no município, abrangendo assim um turno maior de atuação. O objetivo da ação é proteger os consumidores de quaisquer abusividades que possam ocorrer após o fechamento da sede do Procon.



O coordenador do Procon Rio das Ostras, Rafael Macabu, explicou que, a nova estratégia de trabalho é um ganho para o consumidor riostrense, pois mostra que as instituições responsáveis estão de olho. "Estamos atuando até às 22h, de segunda a sexta", disse.



Denúncias via WhatsApp - Outro ganho importante para a população foi a criação de um número de WhatsApp exclusivo para denúncias. O canal possibilita maior agilidade na hora de verificar as denúncias.

O consumidor pode entrar em contato pelo (22) 2771-6581. Fotos também podem ser enviadas para facilitar a apuração da equipe.