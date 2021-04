Barreira no limite com Barra de São João comecou a funcionar na segunda-feira (19) Divulgaçao/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 14:46 | Atualizado 20/04/2021 14:58

Rio das Ostras - Dando continuidade ao trabalho de enfrentamento à Covid-19 e regulamentando o funcionamento das atividades econômicas, na medida do possível, a Prefeitura de Rio das Ostras publicou na sexta-feira, 16 de abril, dois novos Decretos Municipais que flexibilizam o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, cursos e escolinhas de esporte, além de manter as barreiras sanitárias.

Os restaurantes e lanchonetes instalados dentro de shopping e galerias podem voltar a funcionar, respeitando as regras impostas ao segmento gastronômico de toda Cidade, como ocupação máxima de 30% da capacidade, atendimento somente para clientes em mesas, com distanciamento entre elas e sem área kids. Os estabelecimentos que não têm mesas para clientes, só poderão trabalhar em sistemas de Delivery e Take Away (pegar o pedido na porta do estabelecimento).

Os cursos livres poderão retornar com aulas híbridas, desde que respeitem a ocupação máxima de 30% e mantenham os protocolos de prevenção da atividade. Fica proibido o compartilhamento de materiais e equipamentos entre os alunos.

Escolinhas de Esportes ao ar livre também poderão voltar a funcionar, sem compartilhar materiais e sem atividades em grupo (jogos), mantendo também a capacidade de 30% ou no máximo 10 alunos, o que for menor.

BARREIRAS SANITÁRIAS – O novo Decreto nº 2845/2021, que entrou em vigor nesta segunda-feira, 19 de abril, revoga o de nº 2815/21 que se refere às atividades em conjunto com o município de Casimiro de Abreu.

As barreiras sanitárias no limite de Rio das Ostras com o município vizinho continuam a funcionar 24 horas, na RJ-162, na altura de Vila Verde, e em novo local na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do Posto da Polícia Rodoviária, no limite com Barra de São João.

A Prefeitura alerta que, embora venha aumentando a flexibilização das atividades econômicas, Rio das Ostras permanece na Bandeira Vermelha do Sistema Municipal de Bandeiras adotadas pelo Município, e por isso, continuam mantidas as principais medidas de prevenção a propagação do Cononavírus, como isolamento social e uso de máscaras em locais públicos e privados.