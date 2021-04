Gravida de 32 semanas Camila Barreto ja se vacinou contra a gripe Divulgação/Celso Avila

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:57 | Atualizado 21/04/2021 11:59

Rio das Ostras - Rio das Ostras já começou a Campanha de Vacinação contra Influenza. Até quarta-feira, 21, estão sendo imunizadas contra a Gripe as grávidas e as puérperas (mulheres que tiveram bebês há 45 dias ou menos). A vacina está sendo oferecida nas unidades de Saúde da Rede Municipal, no período da manhã, entre 8h30 e 12h.

Para receber a dose contra Influenza, é necessário levar a Caderneta de Gestante ou Caderneta de Vacinação, além do Cartão SUS e documento com foto.

CRIANÇAS – Nos dias 22, 23 e 26 de abril será a vez das crianças entre 6 meses a menores de 3 anos (até 2 anos, 11 meses e 29 dias) receberem a vacina contra a gripe.

Também serão imunizadas as crianças entre 3 anos e 6 anos incompletos (5 anos, 11 meses e 29 dias) - em datas que serão divulgadas em breve.

É importante esclarecer que a vacina contra Gripe não imuniza contra a Covid-19. No entanto, a vacinação contra a Influenza é muito importante também para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe, cujos sintomas podem ser confundidos com os da Covid.

Dúvidas sobre a vacinação contra a Influenza podem ser esclarecidas pela Divisão de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo telefone: 2771-5971.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA

HORÁRIO

8h30h às 12h

LOCAIS:

• Clínica da Família (ESF)

• Posto de Saúde (ESF) Âncora

• Posto de Saúde (ESF) Cláudio Ribeiro

• Posto de Saúde Jardim Marilea

• Posto de Saúde (ESF) Dona Edméia

• Posto de Saúde (ESF) Nova Cidade

• Posto de Saúde (ESF) Operário

• Posto de Saúde (ESF) Recanto

• Posto de Saúde (ESF) Cidade Praiana

• SAE (COGA) Cidade Beira Mar

• Posto de Saúde (ESF) Mar do Norte

• Posto de Saúde (ESF) Cantagalo

• Posto de Saúde (ESF) Rocha Leão