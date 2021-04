Em três dias, barreira sanitária próxima ao BPRV, na divisa com Barra de São João, registram passagem de 11 mil veículos Divulgação/Celso Avila

Publicado 23/04/2021 11:00 | Atualizado 23/04/2021 11:11

Rio das Ostras - Umas das medidas adotadas pelo Município para conter a propagação do Coronavírus e melhorar os índices epidemiológicos são as barreiras sanitárias. O novo Decreto nº 2845/2021, que entrou em vigor nesta segunda-feira, 19 de abril, revogou o de nº 2815/21 que se referia às atividades da barreira sanitária em conjunto com o município de Casimiro de Abreu. Rio das Ostras assumiu o controle dos dois bloqueios.

As barreiras sanitárias no limite de Rio das Ostras com o município vizinho continuam a funcionar todos os dias da semana, 24 horas por dia, umas delas em novo local, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do Posto da Polícia Rodoviária- BPRV, no limite com Barra de São João. A da RJ-162, na altura de Vila Verde, também continua.

Em três dias de funcionamento, a barreira sanitária na RJ- 106, na altura do BPRV, registrou a passagem de cerca de 10.800 veículos, 90 tiveram que retornar por não apresentarem os critérios para entrada no Município e oito pessoas que apresentavam um quadro de febre alta foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Municipal (Novo Centro de Referência de Covid-19). Já na RJ 162, em Vila Verde, desde o começo de sua implantação até esta quarta-feira, 21 de abril, 130 mil veículos passaram pelo local e quase mil tiveram que retornar.

Implantadas desde 20 de março, em pontos estratégicos de acesso a Rio das Ostras, as barreiras têm contribuído na melhoria dos índices sanitários e da sensível redução na ocupação de leitos municipais, reduzindo assim o risco de colapso na saúde de Rio das Ostras.

Equipes de servidores municipais trabalham incansavelmente para monitorar a entrada de pessoas na Cidade. Motoristas e passageiros são parados para uma avaliação da equipe de Saúde para que ninguém ingresse em Rio das Ostras com sintomas de síndrome gripal ou Covid-19, sem direcionamento ou sem passar pela triagem para confirmação ou negativa de contaminação.

Somente moradores com comprovante de residência, trabalhadores com comprovação, pacientes com consultas devidamente comprovadas, audiências em tribunais (apresentar citação/intimação), atendimento em órgãos públicos com comprovante de agendamento, profissionais da área de Saúde e Segurança em serviço, com as devidas comprovações, veículos oficiais em serviço e ambulâncias terão permissão para passar nas barreiras.

Rio das Ostras permanece na Bandeira Vermelha do Sistema de Bandeiras adotadas pelo Município, e por isso, pede a contribuição da população, mantendo todos os principais cuidados de prevenção a propagação do Coronavírus, como o isolamento social e uso de máscaras em locais públicos e privados.