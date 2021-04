Depósitos de bebidas que descumpriram horário de funcionamento foram fechados Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 07:00

Rio das Ostras - A equipe da Coordenadoria Geral de Fiscalização e Controle (Comfis) de Rio das Ostras, órgão ligado à Secretaria de Fazenda, teve mais um fim de semana de muito trabalho. Partindo de denúncias recebidas da população por telefone, os fiscais notificaram e fecharam uma casa de festas, um espaço de eventos e depósitos de bebidas que descumpriam o Decreto Municipal de contenção da propagação da Covid-19. Todas as operações tiveram apoio do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar.

No último sábado, dia 24, uma casa de festas localizada na Cidade Beira Mar, que sediava um aniversário com aglomeração de mais de 100 pessoas, recebeu uma notificação da Comfis. No dia seguinte, o local voltou a funcionar de forma irregular, dessa vez reunindo 200 convidados de um casamento. A reincidência acarretou no fechamento por 30 dias do estabelecimento, que deverá ter seu alvará cassado e responder a inquérito policial por descumprimento do Decreto Municipal.

Outra operação do fim de semana fechou um galpão de show, no Serramar, reunindo centenas de pessoas. O local foi notificado no final da tarde e à noite, como não cancelaram o evento, foi fechado, com mesa de som apreendida e a multidão que se aglomerava no local foi dispersada. O estabelecimento também poderá ter alvará cassado e responder a inquérito policial.

As operações incluíram ainda o fechamento, por 30 dias, de depósitos de bebidas que não encerraram as atividades no horário estabelecido pelo Decreto Policial.

DENÚNCIAS - A colaboração da população é fundamental para o cumprimento das medidas restritivas e assim ajudar a diminuir a curva de propagação da Covid-19. Quem verificar qualquer irregularidade no setor de comércio e serviços, pode ligar para a Comfis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone 2760-6891. As denúncias podem ser feitas também para a Guarda Civil Municipal, com atendimento 24h pelo número 0800 022 6301.