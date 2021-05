Natcha Bhering e Marcelo Vasconcellos aproveitaram a visita para entregar à secretária Aurora as Carteiras de Artesãos que já estavam prontas no Estado Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 13:00

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu a visita da Coordenadora do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, Natcha Dias Bhering e do coordenador, Marcelo Vasconcellos, que foram recebidos pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, para tratar da revalidação da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com o objetivo de valorizar o trabalho do artesão local.

O Programa de Artesanato do Estado é o “braço” estadual do Programa de Artesanato Brasileiro – PAB, que coordena e desenvolve atividades que visam valorizar o artesão brasileiro.

A representação do PAB no Rio é coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo (Sedtur-RJ/TurisRio) e vem colocando em prática ações que visam o empreendedorismo para os inscritos, além de identificar e mapear a matéria-prima e técnica utilizada pelos artesãos do Estado.

CARTEIRA NACIONAL – Por meio do Programa o artesão tem direito a Carteira Nacional do Artesão, que garante o reconhecimento do trabalho do artesão em todo País e proporciona benefícios exclusivos, como a possibilidade de participar de cursos e oficinas de qualificação, comercializar em feiras de artesanato nacionais e internacionais, acesso a incentivos fiscais e microcrédito, além de possibilitar o artesão de contribuir para a previdência como autônomo.

A coordenação do Estado do Rio aproveitou a visita a Rio das Ostras para trazer algumas Carteiras que já estavam prontas. A Secretaria de Turismo se encarregará de fazer a distribuição. O cadastro e solicitação do documento pode ser feito por meio digital.

Natcha e Marcelo conheceram um pouco do trabalho que é desenvolvido com os artesãos em Rio das Ostras – inserção dos artesãos em todos os eventos, o incentivo à comercialização com as feiras e o auxílio emergencial pecuniário que o Município proporcionou aos artesãos, feirantes e profissionais do setor artístico, durante quatro meses em 2020, beneficiando cerca de 1300 famílias da Cidade.

Com esta reaproximação, Rio das Ostras poderá contar com o Governo do Estado na preparação para a retomada das atividades a pleno vapor, depois de sanada a pandemia. “Isso é um dos resultados positivos da reunião que tivemos no mês passado com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Solicitei o apoio para retomar esse trabalho importantíssimo para a retomada da atividade turística em nosso Município. O artesão é responsável pela memória afetiva de Rio das Ostras. Quando o turista leva para casa um artesanato da cidade, vai ter sempre uma boa recordação e provavelmente retornará”, disse a secretária Aurora Siqueira.

Mais informações sobre o Programa de Artesanato podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Praça Prefeito Claudio Ribeiro, s/nº - Extensão do Bosque – telefone (22) 2771-6425.