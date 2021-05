Dr. Rafael Macabu se reuniu com representantes da Cedae na semana passada Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:00

Rio das Ostras - Sempre buscando defender os direitos dos consumidores e melhorar as condições de vida do cidadão, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Rio das Ostras se reuniu na última semana com a Cedae, empresa concessionária responsável pela prestação de serviço de abastecimento de água no Município.

A Cedae apresentou o projeto de recadastramento que a empresa iniciará em Rio das Ostras, com objetivo de regularizar o abastecimento, combater o desperdício e a clandestinidade. Os imóveis que não tiverem hidrômetro nas áreas de abastecimento regular serão notificados, e se atenderem o chamamento da empresa dentro do prazo, ficarão isentos do custo de instalação do instrumento.

Publicidade

“Por nossa solicitação, os moradores que responderem dentro do prazo e autorizarem a instalação do hidrômetro, não pagarão a taxa, que pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil, dependendo do tipo de edificação. Entendemos a necessidade de regularizar os imóveis que hoje são beneficiados com o abastecimento de água e não pagam por isso. No entanto, nesse momento que estamos passando, isentar o consumidor dos custos de instalação nos pareceu bastante justo”, explicou o coordenador executivo do Procon Rio das Ostras, Dr. Rafael Macabu.

O desperdício e o furto de água identificados nos imóveis que não possuem hidrômetro comprometem o abastecimento regular de quem paga pelo serviço no Município.

Publicidade

O projeto de recadastramento é amplo e notificará proprietários de imóveis que já recebem água sem cobrança. Quem regularizar a situação junto à Cedae, dentro do prazo estipulado, ficará isento da taxa de instalação do hidrômetro, pagando somente o que consumir, posteriormente apurado pelo instrumento.

Quem não cumprir a notificação, terá a ligação irregular retirada e será obrigado a pagar as cobranças dos serviços executados pela Cedae.

Publicidade

“A isenção do pagamento da taxa de instalação do hidrômetro funciona como um incentivo para que todos se regularizem a fim de normalizar o abastecimento e, desse modo, se tornar efetivamente consumidor da Concessionária e passar a ser protegido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor e pelo Procon de Rio das Ostras”, explicou Dr. Rafael.

CANAL DE ATENDIMENTO DIRETO – Outro ganho para o consumidor será o canal exclusivo de atendimento direto que a Cedae está criando junto ao Procon de Rio das Ostras. O objetivo é agilizar a resolução das demandas entre a empresa e os consumidores riostrenses, por meio de um canal direto de relacionamento entre a Concessionária e a Coordenadoria.

Publicidade

Participaram também da reunião o coordenador do Núcleo Operacional de Rio das Ostras da Cedae, André Gonçalves, e os representantes do Departamento Técnico Operacional, André Faria e do Departamento Comercial, Wendel Avelar.