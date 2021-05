A análise específica de empregos formais na indústria, mostra que Rio das Ostras ganhou destaque entre as cidades da Região dos Lagos, gerando mais de 255 vagas Divulgação/Sérgio Lima

Por Ana Clara Menezes

Publicado 07/05/2021 14:48

Região dos Lagos, criaram mais de 4 mil vagas de empregos entre janeiro e março de 2021, em todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Depois de Rio das Ostras - Segundo o levantamento da plataforma Retratos Regionais, feito pela Firjan, os municípios daem todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). Depois de Arraial do Cabo (+2.127), Rio das Ostras (+870) foi o segundo município com o melhor desempenho do ano nestas áreas.

Março, inclusive, foi o terceiro mês consecutivo de saldo positivo de contratações, quando considerados todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária). A análise específica da indústria da região mostra que o setor gerou quase 300 novos postos de trabalho formais no acumulado deste ano. O município de Rio das Ostras foi quem mais se destacou neste período, gerando mais de 255 vagas. O recorte contempla Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim.





Análise estadual



A despeito das medidas restritivas de combate à pandemia adotadas em março deste ano, a indústria fluminense seguiu a tendência de alta e registrou a abertura de 3.033 postos de trabalho, tornando-se a segunda maior contratante neste que foi o terceiro mês consecutivo de mais admissões do que demissões. A análise, feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais, revela ainda que a tendência de alta se repetiu em todos os demais grandes setores: Serviços (+7.595), Comércio (+2.270) e Agropecuária (+199), num total de 13.097 novos postos de trabalhos formais em todo o estado.



No setor de Indústrias, segmentos ligados à Construção Civil (+1.164), à Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+762) e à Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (+510) impulsionaram a geração de empregos. Já no setor de Serviços, as maiores contratações ocorreram nos segmentos de Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada (+1.464), Limpeza em Prédios e em Domicílios (+1.252) e Atividades de Atendimento Hospitalar (+731).



Por outro lado, após seis meses consecutivos de recuperação, o segmento de Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas voltou a demitir em março (-1.117), diante de novas restrições impostas para frear o contágio da COVID-19 no estado. No período de 12 meses desde abril do ano passado a março deste ano, os setores de Serviços (-57.217) e Indústria e Construção (-5.791) ainda acumulam perdas. Já o Comércio (+2.075) e a Agropecuária (+29) apresentaram resultados positivos nessa comparação, indicando que as contratações superaram os desligamentos no acumulado do período de abril de 2020 a março de 2021.



“É provável que em abril, quando houve um período maior de restrições, haja uma redução na velocidade de recuperação. Mas a gente entende que essa velocidade é mais constante, uma vez que boa parte das interrupções já não acontece mais. Então a tendência hoje é que tenhamos uma normalização nas contratações nos próximos meses”, disse Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Firjan.



No saldo geral de vagas abertas, 74 dos 92 municípios fluminenses apresentaram geração líquida de emprego formal em março de 2021, frente a apenas 31 cidades que estavam contratando um ano antes, quando eclodiu a pandemia no país.