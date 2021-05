A vacinação das pessoas com HIV começou no dia 28 de abril, no Município, atendendo pacientes de 60 anos Divulgação

Publicado 11/05/2021 14:53 | Atualizado 11/05/2021 15:02

Rio das Ostras - Rio das Ostras está dando prosseguimento à imunização contra a Covid-19 das pessoas que vivem com HIV. Esses pacientes fazem parte do grupo de comorbidades, um dos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

A vacinação das pessoas com HIV começou no dia 28 de abril, no Município, atendendo pacientes de 60 anos. Desde a semana passada, estão sendo vacinadas pessoas entre 55 e 60 anos, uma vez que a faixa etária dos pacientes com HIV contemplada com a vacina foi ampliada pelo Ministério da Saúde.

Considerando as novas evidências científicas sobre o risco de desfechos negativos da Covid-19 em pessoas com HIV, o Ministério da Saúde incluiu todos os indivíduos nessa condição de saúde, entre 18 e 59 anos, no grupo de comorbidades, visando reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito.

“A vacinação é estratégia fundamental e prioritária para conter o avanço da pandemia. Ficamos muito felizes em poder oferecê-la aos nossos usuários. Nossa equipe vem trabalhando arduamente no objetivo de sempre qualificar e humanizar a assistência prestada às pessoas que vivem com HIV”, explica a coordenadora do Programa Municipal IST/ HIV/Aids/Hepatites Virais, Bianca Monteiro, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras.

A imunização das pessoas que vivem com HIV vai continuar no Município, por faixa etária, conforme a chegada de doses das vacinas contra Covid enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde.

PROGRAMA - O programa Municipal IST/ HIV/Aids/Hepatites Virais não parou o atendimento aos usuários durante a pandemia da Covid-19.

“Em momentos mais críticos, fizemos uma redução no número de atendimentos bem como agendamento com hora marcada, visando reduzir aglomerações e minimizar o risco de infecções”, completa a coordenadora.

ACOLHIMENTO – Entre as pessoas atendidas pelo Programa está Elson Silva de Santana, de 33 anos, que vive com HIV há pouco mais de três anos. Elson faz questão de elogiar o acolhimento que recebe na Rede Municipal de Saúde de Rio das Ostras.



“Não tenho nada a reclamar do atendimento, são muito acolhedores e a empatia reina ali, sou muito grato a eles. Sou coordenador de uma rede de acolhimentos, a PVHA (Pessoas Vivendo com HIV e Aids) e escuto relatos de péssimos atendimentos em outros SAE. Já em Rio das Ostras, não tenho do que reclamar como usuário e muito menos como coordenador dessa rede”, disse Elson.

Sobre a vacinação das pessoas vivendo com HIV, ele opina que é necessário pressionar as autoridades competentes para ampliar o número de doses enviadas para os Municípios, até que todos sejam vacinados.

“A pandemia deixou cicatrizes e com a ela a importância do autocuidado. Espero eu, como usuário, que esse processo seja o mais rápido possível para que possamos viver em sociedade e frisar a importância do acolhimento”, finalizou.

SAE - O Programa IST/ HIV/Aids/Hepatites funciona no SAE – Serviço de Assistência Especializada, na Unidade Nilson Marins, em Cidade Beira Mar (prédio do COGA), de segunda a sexta, das 8h às 21h.

O programa atende também vítimas de acidente com material biológico, violência sexual e PEP (Profilaxia Pós Exposição).