As multas aplicadas às agências bancárias somadas dão quase 300 mil reais Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:20 | Atualizado 11/05/2021 15:26

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Rio das Ostras multou agências bancárias por descumprimento dos Decretos Municipais e Leis Estaduais. As multas somadas chegam a quase R$300 mil.

Depois de diversas ações de fiscalização e autuações nos bancos do Município, foram abertos processos administrativos e, após decorrer o prazo que as instituições financeiras tiveram para apresentar defesa, foram aplicadas as multas.

Publicidade

“As agências bancárias foram autuadas e devem pagar multas por descumprirem os Decretos Municipais e Leis Estaduais, mesmo depois de serem orientadas pelos nossos fiscais. Essa é a forma legal de proteger e preservar os direitos dos consumidores do Município”, explicou o coordenador executivo, Dr. Rafael Macabu.

As multas aplicadas foram em caráter de Decisão Administrativa e ainda são passíveis de recurso por parte das agências bancárias.