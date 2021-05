Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:12

Rio das Ostras - Rio das Ostras recebeu, nesta segunda-feira, 10 de maio, 4120 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, direcionada aos idosos que aguardam pela segunda dose desse imunizante. Esta semana, então, recebem a 2ª dose da Coronavac pessoas entre 72 e 68 anos, em datas definidas por idade.

A população deve estar atenta aos locais porque, nos dias 11 e 12 de maio, o CRAS-SUL substitui a Escola Municipal Rio das Ostras como polo de vacinação.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Vacina: 2ª dose da CoronaVac

11/05 – Terça-feira - Idosos de 72 anos (com agendamento no cartão de vacina até 22/04)

12/05 – Quarta-feira – Idosos de 71 anos (com agendamento no cartão de vacina até 24/04)

Horário: 9h às 16h

Locais:

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora

· CRAS -SUL - Rua Serafim Bastos, Cidade Beiramar

13/05 – Quinta-feira - Idosos de 70 anos (com agendamento no cartão de vacina até 26/04)

14/05 – Sexta-feira - Idosos de 69 anos (com agendamento no cartão de vacina até 27/04)

15/05 – Sábado - Idosos de 68 anos (com agendamento no cartão de vacina até 28/04)

Horário: 9h às 16h

Locais:

· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea

· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança

· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora

· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana

DOCUMENTAÇÃO PARA 2ª DOSE – Para ser vacinado com a 2ª dose, é necessário apresentar o Cartão com o registro da primeira dose da CoronaVac recebida na Rede Municipal de Rio das Ostras, além de documento com foto e CPF ou Cartão SUS.

ASTRAZENECA – Além da CoronaVac, Rio das Ostras recebeu, da Secretaria de Estado de Saúde, mais 1140 doses da vacina AstraZenca, para aplicação de 1ª dose e outras 1900, para aplicação de 2ª dose.

No sábado, 15, as equipes volantes farão a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para os acamados, em domicílio.

A Secretaria Municipal de Saúde está concluindo a organização da distribuição das doses de AstraZeneca para esta semana. Assim que o calendário de vacinação estiver definido, será amplamente divulgado à população.