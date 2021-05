Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico que estará disponível do site: sambadeterreiro.gruporjbproducoes.com.br Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:00

Rio das Ostras - Criado para celebrar o Dia Estadual do Compositor Fluminense, o 1º Concurso Estadual de Samba de Terreiro está com as inscrições abertas e a Fundação Rio das Ostras de Cultura está divulgando o evento para incentivar os compositores riostrenses a participar desse processo seletivo. As inscrições vão até o dia 31 de Maio de 2021 e serão realizadas 100% de forma on-line e gratuita. Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico que estará disponível do site https://sambadeterreiro.gruporjbproducoes.com.br.

O concurso tem como tema “O Rio de Janeiro, seu povo e suas belezas”, onde os candidatos deverão retratar a cidade ou o Estado, ou ainda as belezas ou o seu povo. Cada obra poderá ter no máximo dois compositores e cada composição poderá ser interpretada por uma terceira pessoa, que não sejam os dois compositores. Esse intérprete não poderá cantar sambas de outras parcerias. Cada compositor ou parceria, só poderá inscrever uma composição.

Publicidade

Poderão se inscrever, compositores com 18 anos completos. Será obrigatório comprovar que o candidato é natural do Estado Rio de Janeiro ou que resida no Estado, através de comprovante (RG e/ou comprovante de residência que esteja em nome do candidato). Caso o candidato não possua comprovante de residência em seu nome, poderá apresentar um que esteja em nome de algum familiar, que deverá emitir uma declaração de próprio punho informando que o candidato reside no mesmo endereço.

Como o concurso foi criado para exaltar os compositores Fluminenses, por conta do dia Estadual do Compositor, não serão aceitas inscrições de candidatos que não sejam naturais ou que não residam no Estado do Rio de Janeiro.

Após preencher o formulário de inscrição, a parceria deverá enviar o vídeo com letra e obra gravada, através de link que a parceria irá publicar no Youtube, para o WhatsApp (21) 98530-5877. É importante lembrar que a gravação do vídeo, que pode ser feito pelo celular, deverá ser obrigatoriamente na posição Horizontal. Os vídeos filmados na posição vertical, serão automaticamente descartados.

Publicidade

O Concurso terá quatro eliminatórias, de acordo com as quatro macrorregiões do Estado do Rio de Janeiro (Região Norte/Noroeste, Região Centro/Baixadas Litorâneas, Região Sul Fluminense e Metropolitana), uma semifinal e a final.