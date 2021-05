Os alimentos são destinados exclusivamente ao aluno e são entregues aos responsáveis seguindo cronograma divulgado pela Prefeitura Divulgação/Celso Ávila

Rio das Ostras - Começou na última segunda-feira, dia 3, a entrega dos kits de gêneros alimentícios para todos os cerca de 22 mil alunos da Rede Municipal de Rio das Ostras. A distribuição acontece nas escolas, divididas por região, conforme cronograma disponível no Portal e nas redes sociais da Prefeitura, e prossegue até 17 de maio.

Os kits são destinados a cada aluno, individualmente, com o objetivo de suprir as suas necessidades nutricionais durante os dias letivos com aulas remotas.­

Todos os produtos que compõem os kits foram definidos pela Divisão de Nutrição da Secretaria de Educação, sob a coordenação da responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender às necessidades nutricionais dos estudantes de todas as faixas etárias.

QUALIDADE APROVADA - Uma das primeiras unidades a distribuir os kits foi a Escola Henrique Sarzedas, em Rocha Leão. Responsáveis elogiaram a qualidade dos produtos e falaram da importância desses alimentos que substituem a merenda.

“Comida sempre é muito bem-vinda. Temos duas crianças matriculadas na Rede Municipal e estes alimentos servirão para a alimentação delas nestes dias tão difíceis”, comemorou Cristina Coelho da Silva.

Responsável por duas alunas, Célia Maria da Silva levou um carrinho de supermercado para poder carregar os kits duplos. “Estes alimentos chegam em boa hora, ajudam muito”, destacou.

A mesma opinião é compartilhada por Leandro Machado de Moura, também responsável por dois alunos. “Os produtos estão ótimos e são fundamentais na alimentação dos meus filhos”, afirmou.

TROCA DE PRODUTOS - Todos os alimentos que compõem os kits estão dentro do prazo de validade. A equipe de fiscalização da Secretaria de Educação, composta por nutricionistas e servidores do setor de suprimentos, averigua os produtos por amostragem, uma vez que não podem ser abertos todos os kits, que vêm embalados. No entanto, no caso de algum alimento apresentar qualquer problema, a empresa é notificada e a troca é garantida. Basta levar o produto à escola na qual foi retirado.

A entrega dos kits realizada pela empresa às escolas também é acompanhada por outros órgãos fiscalizadores: Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno.

ALIMENTOS DOS KITS - Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, os kits contêm os seguintes alimentos: 2kg de açúcar refinado; 5kg de arroz; 3 pacotes de 200g de biscoito cream cracker; 1 pacote de 500g de café torrado e moído; 1kg de farinha de mandioca; 2kg de feijão preto; 1kg de fubá; 2 pacotes de 400g de leite integral em pó; 2 pacotes de 500g de macarrão; 900ml de óleo de soja e 1kg de sal.

Crianças matriculadas nas creches municipais, que têm entre 6 meses e 3 anos de idade completados até 31 de março de 2021, recebem os mesmos alimentos, com exceção do açúcar. A orientação para retirada do produto vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma vez que o açúcar não é recomendado para essa faixa etária.

PROTOCOLO SANITÁRIO - Durante a entrega dos kits estão sendo cumpridos os protocolos sanitários necessários à prevenção da Covid-19. O local de distribuição é demarcado com sinalização de distanciamento de 1,5m entre as pessoas e cada unidade escolar disponibiliza álcool 70º para a higienização das mãos de quem for receber o kit de gêneros alimentícios. O uso de máscara de proteção é obrigatório.